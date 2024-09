Veja aqui as estradas que estão cortadas por causa dos incêndios

No Porto, em Aveiro e Viseu, as chamas continuam a obrigar o corte de algumas estradas e auto-estradas. A A1 já reabriu.

Os incêndios continuam a lavrar no Norte e Centro do país, mas em Braga, Coimbra e Bragança já não há estradas cortadas, segundo a actualização mais recente enviada pela GNR ao PÚBLICO, cerca das 16h15 desta quarta-feira, 18 de Setembro. No Porto, em Aveiro, Viseu e Vila Real, as chamas continuam a obrigar ao corte de algumas estradas.

No Porto , o incêndio que continua a lavrar em Gondomar e obrigou esta noite à evacuação da localidade de Branzelo, em Melres, está cortada a EN108 entre a rotunda da A41 e Melres.

Os fogos em Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, em Aveiro , são o motivo da manutenção do corte da EN326-1, entre Canelas e Alvarenga, e da EN333 entre Talhadas e Águeda.

Em Viseu , está fechada a EN228 entre Figueira Alva e Fermentel e entre Pindelo e Ponte Pedrinha. A EN231 está cortada desde Vila Viçosa a Mourelos. Na EN 225 é proibida a circulação entre Cabril e Pinheiros.

Em Vila Real, a EN2 está cortada ao quilómetro 24,4 (Vila Pouca de Aguiar) e na EN103 entre o quilómetro 180 e 182,3 (Planalto de Monforte).

Circulação ferroviária retomada

As linhas do Douro e do Vouga estiveram cortadas toda a manhã nos troços de Marco de Canaveses e Régua e Águeda e Sernada, respectivamente. A partir das 12h a circulação foi reestabelecida na linha do Vouga e por volta das 12h40, a CP - Comboios de Portugal anunciou que tinha retomado a circulação na linha do Douro.