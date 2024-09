Defesa do ex-banqueiro apresentou contestação à acusação, com 841 páginas, onde insiste que cliente não está em condições de enfrentar o julgamento com início marcado para 15 de Outubro.

“A imputação do ilícito de associação criminosa é uma autêntica fantasia”. A frase é uma das muitas críticas que a defesa do ex-banqueiro Ricardo Salgado dirige ao Ministério Público, nas 841 páginas da contestação que o antigo homem forte do Banco Espírito Santo (BES) apresentou em tribunal, rebatendo ponto por ponto os 65 crimes de que é acusado. O arranque do julgamento está marcado para 15 de Outubro.