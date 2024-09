Quatro bombeiros e três civis. Quem são as vítimas dos incêndios?

São já sete as vítimas mortais da vaga de incêndios que atinge sobretudo o distrito de Aveiro:

João Manuel Silva

O bombeiro de São Mamede de Infesta foi a primeira vítima mortal da presente vaga de incêndios. João Manuel dos Santos Silva, de 60 anos, sofreu uma paragem cardíaca quando combatia as chamas na freguesia de Pinheiro da Bemposta, no concelho de Oliveira de Azeméis. O bombeiro ainda foi assistido pelo INEM no local, mas acabou por não resistir.

Carlos Eduardo

Imigrante brasileiro de 28 anos, Carlos Eduardo morreu carbonizado no incêndio de Albergaria-a-Velha, na segunda-feira, quando tentava recuperar equipamento da empresa para a qual trabalhava, e que estava à mercê das chamas. Nascido no Recife, Carlos tinha rumado a Portugal há cinco anos e vivia no bairro da Severa, na Trofa. Era pai de uma filha pequena e era o mais novo de 16 irmãos.

Sónia Cláudia Melo

O carro dos bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, em que seguia com outros dois operacionais, foi apanhado pelas chamas esta terça-feira no combate ao incêndio que lavra no concelho da Tábua. A bombeira voluntária de 36 anos era também enfermeira no Hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz, em Oliveira do Hospital.

Susana Cristina Carvalho

Outra bombeira da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, Susana Carvalho tinha 44 anos e deixa um filho de 17.

Paulo Jorge Santos

A terceira vítima da tragédia da Tábua, Paulo Jorge Santos tinha 38 anos, era irmão do comandante da corporação de Vila Nova de Oliveirinha e cunhado de Sónia Cláudia Melo

Octogenária em Mangualde

Na noite de segunda para terça-feira, uma mulher de 83 anos morreu vítima de paragem cardio-respiratória na aldeia de Almeidinha, Mangualde, ao ver as chamas a aproximar-se da sua área de residência. A identidade da vítima não foi revelada publicamente.

Civil em Sever do Vouga

Desconhece-se também a identidade de outra vítima civil cuja morte foi anunciada na segunda-feira pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, sabendo-se apenas que perdeu a vida em Sever do Vouga.