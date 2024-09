Ministra da Justiça já escolheu novo director para a cadeia de Vale de Judeus

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que foi esta quarta-feira responder no Parlamento às questões dos deputados sobre o estado dos estabelecimentos prisionais, revelou que "entre hoje e amanhã " conta "poder assinar o despacho de nomeação do novo director de Vale de Judeus.

​"A pessoa está identificada, aguardamos apenas por alguns procedimentos administrativos", afirmou, garantindo que "Vale de Judeus não estava sem director há quatro meses, nem o director estava de baixa". "O director de Vale de Judeus aposentou-se a 1 de Julho. A aposentação foi publicada em Diário da República a 1 de Agosto. O estabelecimento prisional não ficou sem director após a aposentação do anterior director. Assumiu funções o director adjunto, com plenos poderes", insistiu.

Segundo a governante, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal ​ (SIRESP) não foi accionado no dia da fuga dos cinco presos do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, "porque o protocolo indica que, naquele caso, o que deve ser feito é usar o SIRESP para as comunicações rádio e emitir o código de fuga".

"Não foi por falta de conhecimento ou formação que os guardas não accionaram o SIRESP. O funcionamento do SIRESP faz parte do curso de formação de guardas, além de ter havido formação quando foi instalado", afirmou a governante, propondo-se, com a sua ida ao Parlamento, "repor a verdade" sobre questões relacionadas com a fuga de cinco reclusos.

Rita Alarcão Júdice reconhece que "há muito trabalho a fazer", mas garante que "já há mudanças em curso". Porém, sublinhou que "de nada valerão estas mudanças e melhorias se quem trabalha nas prisões não for intransigente no cumprimento das normas de segurança e se quem dirige não o fizer com competência, empenho e responsabilidade".

A ministra aproveitou para dizer também que as auditorias às prisões não visam apenas as infra-estruturas, mas também as condições de vida. "Não é só o estado dos equipamentos, das infra-estruturas, dos protocolos ou a organização e a gestão que nos preocupam, as condições de vida nas prisões também nos merecem atenção", disse, sublinhando que, "a pena de prisão consiste apenas – e não é pouco - na privação da liberdade".

"A pena de prisão não inclui a sujeição a condições de vida que não respeitem a dignidade que qualquer ser humano merece, e que impede o próprio objectivo da reinserção social", argumentou, acrescentando que vai por isso "fazer um levantamento exaustivo das necessidades em matéria de condições prisionais, tendo em conta os critérios do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, permitindo-nos definir uma nova visão pragmática e transformadora do sistema prisional português".

Aliás, a governante argumentou que "as preocupações com a segurança, exigem rigor e celeridade na análise e implementação das medidas necessárias, mas que isso, não retira "importância ao tema da reinserção". "Vejo a reinserção como uma forma de contribuir para uma sociedade mais segura, no médio e longo prazo", sublinhou.

Segundo a ministra, o relatório da auditoria aos 49 estabelecimentos prisionais vai estar concluído até 31 de Dezembro de 2024, "mas assim que estiver concluída a avaliação para cada estabelecimento não precisaremos de esperar pelo fim para agir".