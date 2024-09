Em apenas três dias, 2024 tornou-se o quarto pior ano da última década em área ardida

Parecia estar a ser um ano relativamente calmo quanto aos incêndios rurais em Portugal continental. Os últimos dias mudaram esse cenário: desde domingo, arderam 71.482 hectares no país, o que faz com que a área ardida seja, até terça-feira, de 90.148 hectares este ano, de acordo com os dados preliminares do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, no acrónimo em inglês). Tendo em conta estes valores, em apenas três dias, 2024 passou de um dos anos da última década (considerando aqui os últimos dez anos) com menos área ardida para se tornar num dos piores, sendo só ultrapassado por 2016, 2017 e 2022.

