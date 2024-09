Aluno de 12 anos que atacou seis colegas em escola da Azambuja foi suspenso preventivamente

O aluno de 12 anos que, na terça-feira, atacou com uma faca seis colegas na Escola Básica da Azambuja vai ser sujeito a um processo tutelar educativo, que se aplica a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos que pratiquem um facto qualificado pela lei como crime. A informação foi adiantada pela Procuradoria-Geral da República esta quarta-feira ao PÚBLICO.

"Os factos deram lugar à instauração de inquérito tutelar educativo, o qual corre termos no Ministério Público do Juízo de Família e Menores de Vila Franca de Xira", informou o mesmo órgão. Como o menor não responde criminalmente por ter menos de 16 anos, a lei prevê que possa ser aberto um inquérito desta natureza.

Na terça-feira, depois de almoço, este aluno do 7.º ano entrou na escola de mochila às costas e com um colete à prova de bala (que disse mais tarde ser do pai) e, já na zona das salas de aulas, atacou "indiscriminadamente" com uma faca seis colegas, que têm entre os 11 e os 14 anos. Foi travado por uma auxiliar, tendo depois ficado sob custódia da GNR na escola até à chegada da Polícia Judiciária, a quem compete agora investigar o caso.

O aluno será ainda alvo de um processo disciplinar por parte da escola e foi suspenso preventivamente, avançou o Ministério da Educação à Lusa. Segundo explicara ao PÚBLICO o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), Filinto Lima, este seria o procedimento a tomar e poderá ditar a sua transferência de escola ou mesmo expulsão.

Feridos fora de perigo

Cinco dos seis feridos foram transportados para o hospital. Quatro seguiram para o Hospital de Vila Franca de Xira com cortes no tronco, nos braços e nas pernas, ferimentos considerados ligeiros, tendo duas raparigas tido já alta. Uma das vítimas, uma aluna de 12 anos, ficou ferida com alguma gravidade, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ao que o PÚBLICO apurou, apesar dos ferimentos na zona do tórax e da cabeça, não corre risco de vida.

Já esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse que apesar de as aulas terem retomado normalmente, faltaram cerca de 130 alunos do universo de 450 que a escola tem. Além disso, avançou que há dez psicólogos, dos quais quatro do município, quatro da unidade local de saúde e dois da escola secundária do concelho, que estão a apoiar a comunidade escolar.