Comunidade brasileira em Portugal ganha uma voz: PÚBLICO Brasil é lançado em Lisboa

Os brasileiros em Portugal, a maior comunidade estrangeira do país, com mais de 400 mil pessoas legalizadas, passam a ter um meio informativo. Foi criado o PÚBLICO Brasil, um projeto que tem como objetivo tirar a comunidade brasileira do deserto de notícias.

No evento de lançamento do projeto, o secretário de Estado Adjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Rui Armindo Freitas, louvou a iniciativa. “Acredito que seja um projeto não só para a informação, mas para a integração.

A comunidade brasileira é a mais expressiva em número em Portugal, e essa iniciativa facilitará, com certeza, essa integração, que será muito positiva para a construção de uma sociedade mais coesa e, também, multicultural”, declarou.

Freitas, que tem a tutela da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) lembrou o caso do brasileiro que foi vítima do incêndio em Albergaria-a-Velha. “Apesar de ser um dia de alegria [o do lançamento do projeto], eu não poderia deixar de assinalar as vítimas dos incêndios em Portugal, em especial o Carlos Eduardo, o cidadão brasileiro que estava em Portugal a lutar por uma vida melhor e que morreu ao lado dos portugueses a lutar por Portugal. Não poderia deixar, neste dia especial, de lançamento desse vosso projeto, de ter essa nota triste, mas também de homenagem, homenagem a todos quantos vêm a Portugal tentar uma vida melhor ao nosso lado, na nossa sociedade”, enfatizou.

“É um projecto inovador e 100% digital, concebido com o compromisso de oferecer jornalismo relevante e de qualidade, aproximando as realidades e diálogos entre os nossos 2 países irmãos”, afirmou Cristina Soares, administradora do PÚBLICO, no evento que decorreu na Brotéria, em Lisboa.

Segundo Cristina Soares, a nova publicação do grupo vai aproximar portugueses e brasileiros. “A realização dos objetivos do PÚBLICO Brasil significará também acréscimos e melhorias na relação e integração entre as nossas duas comunidades, papel que a comunicação social pode ajudar a cumprir”, sublinhou.

O diretor do PÚBLICO, David Pontes, ressaltou o papel do jornal na sociedade. “Somos um jornal empenhado no serviço público. Empenhado na causa pública, em manter com rigor aquilo que achamos que é importante para a democracia. Buscamos uma sociedade inclusiva e mais aberta. Temos, no PÚBLICO Brasil, uma força muito grande contra a xenofobia, contra o preconceito”, definiu.

O jornal conta com patrocinadores master, entre eles a Confederação Nacional das Seguradoras do Brasil (CNseg) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). “Não parece ser a decisão mais óbvia a CNseg investir num meio em Portugal. Mas nós acreditamos que essa parceria pode render boas histórias e planejamento financeiro, de educação financeira e democratização ao acesso de produtos de seguros e previdência para os brasileiros e para a comunidade brasileira que está em Portugal”, observou Carla Simões, superintendente executiva de comunicação e marketing da CNseg.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, explicou como sua entidade vê a nova publicação. “Representa mais um elo de aproximação entre brasileiros portugueses, que vão ter acesso a informação de qualidade. Os brasileiros fazem negócios aqui. Nós acreditamos que o PÚBLICO Brasil vai gerar e fomentar informação de qualidade para os brasileiros possam fazer os seus negócios aqui”, disse.