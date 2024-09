Montenegro a correr atrás dos incendiários: isto é populismo?

Uma mão pesada para os criminosos responsáveis pelos incêndios florestais e "celeridade" e "agilidade" para "todas as respostas que são necessárias". Estas foram as duas promessas feitas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no final de uma reunião extraordinária do Governo, onde levantou suspeitas sobre a origem criminosa da vaga de incêndios que assola o país. Firmeza ou populismo?

