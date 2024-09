Vacinar sem hesitar

O Ministério da Saúde (MS) vai manter para este inverno a estratégia de vacinação contra a gripe e a covid-19 que iniciámos no anterior Governo, com a coordenação do então diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, que permitiu vacinar o maior número de pessoas de sempre numa campanha sazonal. A vacinação decorrerá, de novo, nos centros de saúde e nas farmácias, de acordo com a conveniência de cada pessoa. É uma decisão acertada, perante o sucesso do programa de vacinação no inverno de 2023. Introduz-se, porém, uma discriminação incompreensível contra as pessoas com 85 anos ou mais, que não se poderão vacinar nas farmácias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt