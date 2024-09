Trump, Harris e nós

Entre os preços do supermercado e a interrupção voluntária da gravidez, passando pelos tiroteios nas escolas, os americanos têm mais com que se preocupar do que com a política externa. Já se sabe: a política externa não dá votos. Mas as decisões eleitorais dos americanos têm um enorme impacto na vida quotidiana de todos nós. E, por isso, nós é que temos de nos preocupar com a política externa americana.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt