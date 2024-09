Inovação Educativa: porquê, para quê, o quê, como? As questões essenciais

A inovação educativa e pedagógica parece ter-se tornado num modismo, numa “necrose” de linguagem que serve para tudo. Legitimar políticas, rebatizar velhas práticas, angariar financiamentos públicos, alimentar a indústria da formação contínua, e, admitamos, enfim, gerar novas formas de ensinar e de aprender.

Neste texto breve, procuramos responder às quatro questões essenciais enunciadas.

Inovação, porquê?

Porque os contextos de vida são diferentes. Porque as pessoas e os alunos vivem tempos muito mais “líquidos”, incertos, turbulentos e paradoxais. Porque há muitos problemas que é preciso analisar e resolver. Porque os conhecimentos evoluem e transformam-se. Porque ensinar deixou de ser “debitar e sumariar” a matéria prescrita nos programas. Porque os mecanismos e os dispositivos de mobilizar os alunos para aprender não se podem basear na ameaça da nota, na autoridade não sentida e reconhecida. Porque as formas de fazer gerar a fome e a sede de aprender [condição primeira do sucesso educativo] não são as mesmas de há 25 anos. Pelo simples facto de que hoje estão todos na escola, todos são diferentes e precisam de respostas muito mais diversas e personalizadas.

Inovação, para quê?

Clarificar o porquê abre os caminhos do para quê, isto é, os caminhos das finalidades e do sentido da inovação. Miguel Santos Guerra, professor catedrático emérito da Universidade de Málaga e que vai receber o doutoramento honoris causa pela Universidade de Oviedo no início de outubro, titulava um texto célebre com a disjuntiva Inovar ou Morrer. Inovamos (vamos já ver o quê) ou morremos em termos profissionais, organizacionais, relacionais, pessoais. Inovamos para (tentar) resolver os problemas dos alunos que não querem aprender. Para responder à diversidade e heterogeneidade existente na escola e na sala de aula. Para responder aos diferentes ritmos de aprendizagem. Para responder ao tédio e alheamento. Inovamos para que se cumpram as finalidades essenciais da educação proclamadas pela UNESCO, já em 1996 – Educação um tesouro a descobrir: aprender a conhecer [o mundo, a vida, a morte, as tecnologias, a humanidade, ….], aprender a fazer [uma ordem justa, uma sociedade solidária, um trabalho engenhoso e produtivo….], aprender a ser [consciente, competente, comprometido, criativo, colaborativo…] e aprender a conviver em contextos sociais plurais e multiculturais. Precisamos de inovar para vivermos juntos, crescermos juntos, criarmos uma humanidade sustentável, ecológica, dialógica.

Inovação, o quê?

Precisamos de inovar os modos de organizar o currículo (mais interdisciplinar, mais transdisciplinar, mais ecológico), os modos de trabalho docente (mais articulado, integrado e colaborativo), os modos de trabalho discente (mais ativo, mais participativo, mais baseado nas perguntas do que nas respostas, mais interativo…), a organização dos espaços (mais amplos, de geometrias variáveis….), os tempos (mais libertos da segmentação dos 45, 50, 60 ou 90 minutos…), libertando alunos e professores das grades epistemológicos, espaciais, temporais… visíveis na separação dos anos e das turmas, as pedagogias (da reprodução, da submissão, da conformidade….) para as pedagogias da autonomia, da procura e da criação, as lideranças (fundadas no dever da obediência, da normalização, do controlo….) para as lideranças promotoras da liberdade, da criação, da autoria. Numa palavra, precisamos de reimaginar outros modos de escolarização, e tornar claro que outra escola é possível através de outras culturas, outras lideranças, outras práticas, outra inscrição territorial, uma outra gramática mais generativa e transformacional.

O caso das equipas educativas é provavelmente o objeto mais prometedor da gestão mais autónoma e eficaz do currículo e um dispositivo que faz emergir um profissionalismo mais interativo e comprometido com as aprendizagens dos alunos, como documenta uma investigação recente.

Inovação, como?

Partindo do princípio de que não é possível um caminho único e “pronto a vestir” e que a liberdade de pensar, criar, procurar localmente as respostas para os problemas, o como da inovação terá de admitir a pluralidade de caminhos, a construção local de “baixo para cima” (como foram bons exemplos os casos do projeto Fénix e da Turma Mais…), a monitorização das aprendizagens de modo a garantir um sucesso universal e plural. E recorrer aos modelos híbridos de aprendizagem, à inteligência “artificial” pedagogicamente regulada, a uma pedagogia que faz do trabalho de criação um vetor essencial.

É esta clarificação que precisamos de fazer. Para que a inovação tenha um sentido, um propósito claro, e uma voluntária adesão dos professores e dos alunos.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico