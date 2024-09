Líbano: pelo menos três mortos em nova série de explosões, agora em walkie-talkies usados pelo Hezbollah

Pouco mais de 24 horas depois da explosão de milhares de pagers utilizados na sua maioria pelo Hezbollah ter provocado perto de 3000 feridos e pelo menos 12 mortos no Líbano, uma série de walkie-talkies na posse de membros da milícia libanesa explodiram nesta quarta-feira à tarde nas mãos de quem os transportava em vários locais.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano, uma agência estatal, diz que três pessoas foram mortas na região de Bekaa, a leste de Beirute e junto à fronteira com a Síria, e que há centenas de feridos. De acordo com a agência Reuters, a maioria dos ferimentos são no estômago e nas mãos.

Para além dos arredores sul da capital e do Vale de Bekaa, houve já explosões nas cidades de Nabatia, Tiro e Saida, no Sul do país.

Uma das explosões aconteceu junto a um funeral organizado pela milícia xiita apoiada pelo Irão para quatro dos seus membros, mortos nas denotações de terça-feira.