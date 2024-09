Novo tribunal de Vila Franca de Xira avança seis anos depois

Palácio da Justiça tem 60 anos e é um dos três tribunais com piores condições do país. Necessidade de novo edifício reconhecida há 50 anos. Protocolo de 2018 entre Governo e câmara sem resultados.

Seis anos depois do acordo de cooperação celebrado entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a tutela da Justiça para a construção de um novo tribunal na cidade ribatejana, o processo pouco avançou. Divergências quanto às características do edifício e a necessidade de promover uma alteração do Plano Director Municipal e a demolição de construções existentes no espaço definido para o novo Palácio da Justiça (terrenos das antigas escolas da Armada) arrastaram o processo por mais seis anos. As más condições do antigo tribunal agravaram-se, apesar dos sucessivos protestos de funcionários e magistrados e o Conselho Superior de Magistratura classificou mesmo o “velhinho” Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira com um dos três tribunais com piores condições do país.