Kate Middleton tem a primeira reunião de trabalho desde o final da quimioterapia

A princesa de Gales está oficialmente de regresso ao trabalho, depois do final da quimioterapia. Kate Middleton esteve numa reunião no Castelo de Windsor, nesta terça-feira, a propósito do seu projecto dedicado à primeira infância, avança a BBC.

A reunião está registada na Court Circular, que pormenoriza a agenda diária da família real. O compromisso foi o primeiro evento oficial desde que Kate anunciou que passaria a assumir algum trabalho, apesar de o “caminho para a cura e recuperação total” continuar a ser “longo”.

Durante os últimos meses, a nora de Carlos III tem trabalhado a partir de casa e chegou a participar em algumas reuniões à distância ligadas ao Shaping Us (Moldando-nos, em tradução livre). Lançado em Janeiro de 2023, o projecto destina-se a consciencializar para a importância da primeira infância, com o propósito de “fazer uma grande diferença nas gerações vindouras”, anunciava a princesa então, classificando a organização como “o trabalho da sua vida”.

Para já, não existe mais nada registado na agenda da princesa de Gales, sendo que é expectável a sua presença no Domingo da Memória, a 10 de Novembro, um serviço religioso celebrado pelos veteranos de guerra, detalha o The Telegraph.

A infância, a par da saúde mental, é uma das grandes causas da futura rainha, que tem estado ausente dos deveres reais desde o início deste ano, quando uma cirurgia abdominal programada revelou “a presença de cancro”.

A notícia foi dada pela princesa em Março deste ano com um vídeo nas redes sociais, que colocou um ponto final a meses de especulação. Desde então, Kate apenas marcou presença na parada Trooping the Colour, que celebrou o aniversário oficial de Carlos III em Junho, e no torneio de ténis de Wimbledon, no mês seguinte, onde foi recebida com uma ovação de pé.

Na semana passada, com um vídeo pessoal, onde surgia ao lado do marido e dos filhos, Kate anunciava num comunicado que servia de legenda, com “alívio”, que a quimioterapia tinha chegado ao fim. “Os últimos nove meses têm sido incrivelmente difíceis para nós, enquanto família”, escreveu, reflectindo que “a vida, tal como a conhecemos, pode mudar num instante e tivemos de encontrar uma forma de navegar nas águas tempestuosas e no caminho desconhecido”.

O cancro, declarou, fez que, tanto ela como o marido, William, se sentissem gratos “pelas coisas simples, mas importantes da vida, que tantos de nós tomam frequentemente como garantidas”. E resume: “De simplesmente amar e ser amado.”

No mesmo comunicado, a princesa agradecia o apoio parte do público. “A bondade, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente impressionantes.” E terminou com uma mensagem para outros doentes: “Para todos aqueles que continuam a sua própria jornada contra o cancro - continuo convosco, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão pode nascer a luz, por isso deixem que essa luz brilhe.”