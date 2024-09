Elon Musk apoia Trump, mas trabalhadores da Tesla, SpaceX e X fazem donativos a Harris

O multimilionário Elon Musk apoia o republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca, mas os funcionários das suas empresas estão a doar em grande parte para a candidata democrata, Kamala Harris.

Os trabalhadores da Tesla contribuíram com 42.824 dólares (38.500 euros) para a campanha presidencial de Harris, contra 24.840 dólares (22.330 euros) para a campanha de Trump, de acordo com a OpenSecrets, uma organização não partidária sem fins lucrativos que monitoriza as contribuições para as campanhas eleitorais nos EUA e os dados de lobbying.

Os funcionários da SpaceX, a empresa de foguetões de Musk, doaram 34.526 dólares (cerca de 31 mil euros) a Harris, contra 7652 dólares (cerca de 6900 euros) a Trump. E os funcionários da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, doaram 13.213 dólares (11.878 euros) a Harris, contra menos de 500 dólares (cerca de 450 euros) a Trump.

Embora os números sejam relativamente pequenos para a angariação de fundos de campanha, indicam inclinações políticas em desacordo com as de Musk. O homem mais rico do mundo, Musk, apoiou Trump no X e rejeitou as ideias de esquerda como um “vírus da mente woke”.

Na semana passada, o empresário manifestou-se contra o apoio de Taylor Swift a Kamala Harris, “Muito bem, Taylor... Ganhaste... Dar-te-ei um filho e protegerei os teus gatos com a minha vida”, escreveu no X, fazendo alusão à polémica das “senhoras de gatos sem filhos”, frase proferida pelo candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, que ridicularizou as mulheres que não têm filhos.

Musk não respondeu ao pedido de comentário sobre o tema. Em 2020, o fundador da Tesla tinha sido um dos apoiantes de Joe Biden, mas inclinou-se para a direita desde então. Trump prometeu que, caso venha a vencer a eleição de 5 de Novembro, nomeará Musk para liderar uma comissão de eficiência do governo.

Os dados do OpenSecrets incluem doações de funcionários e proprietários de empresas e membros imediatos da família desses indivíduos. As leis de financiamento de campanhas proíbem que as próprias empresas façam doações para campanhas federais.

Muitos dos funcionários de Musk estão na Califórnia, um reduto democrata, analisou Ross Gerber, CEO da Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, que é accionista da Tesla e investidor no X.

Em Julho, Musk anunciou que mudaria a sede da X e da SpaceX da Califórnia para o Texas por causa da lei de identidade de género do estado, referindo-se àquela como “a gota de água”. Gerber lamentou, já que tal mudança significaria “perder muitos potenciais talentos” na Califórnia.

Musk é uma das poucas celebridades que está do lado de Donald Trump, a par do wrestler Hulk Hogan, do músico Kid Rock e da rapper Amber Rose. Já Kamala Harris tem ao seu lado figuras de peso como Taylor Swift, George Clooney, Oprah Winfrey, Billie Eilish, Jane Fonda ou o casal Michelle e Barack Obama.