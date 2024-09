Billie Eilish e Jane Fonda declaram apoio a Kamala Harris. “Nunca fiz isto por um Presidente”

“Estamos a ir na direcção errada e vamos continuar a galopar na direcção errada se Trump for eleito. Não podemos permitir que isso aconteça”, declarou Jane Fonda numa acção de campanha no Michigan.

Há duas novas apoiantes de peso a Kamala Harris: Jane Fonda e Billie Eilish. As duas artistas acabam de anunciar o apoio oficial à candidata democrata à presidência dos EUA.

A actriz de 86 anos bateu às portas em Ann Arbor, no Michigan, para convidar os residentes a votarem em Harris. “Esta é uma eleição tão importante. Nunca fiz isto por um Presidente. Temos de fazer com que [Harris e Walz] sejam eleitos”, declarou Fonda.

No vídeo partilhado pela página do X (antigo Twitter) da campanha de Kamala Harris no Michigan, Jane Fonda bate à porta de uma mulher que a abraça emocionada. “Isso faz-me querer chorar”, disse à actriz.

O momento terá acontecido nesta segunda-feira, o mesmo dia em que a activista esteve numa acção de campanha na Universidade do Michigan, onde falou aos apoiantes de Kamala Harris sobre a importância do voto na democrata para a luta contra as alterações climáticas. “Não se trata apenas de quatro anos. Não podemos perder quatro anos. Temos de reduzir as nossas emissões para metade até 2030”, declarou. “Estamos a ir na direcção errada e vamos continuar a galopar na direcção errada se Trump for eleito. Não podemos permitir que isso aconteça.”

Michiganders are used to door knocks and phone calls, but Ann Arbor residents were not prepared for the one and only @Janefonda at their door! pic.twitter.com/t4CjvtNquY — Kamala for Michigan (@KamalaForMI) September 17, 2024

E insistiu: “Não se trata apenas do clima. É a nossa saúde. Eles estão a matar-nos e nós estamos a pagar-lhes para o fazerem. E vai piorar. Vai tornar-se impossível. Nós perdemos se ele for eleito.”

Fonda falava para jovens estudantes e lembrou que “ninguém é perfeito”, incluindo qualquer “marido ou mulher”. Não que votar seja um casamento com Kamala Harris, disse com humor — “ainda que consiga pensar em pessoas piores para casar”. “Se Walz e Harris ganharem, vocês têm uma voz. Se o homem laranja [Trump] ganhar, não há voz”, terminou.

Billie Eilish também veio a público nesta terça-feira para manifestar o seu apoio a Kamala Harris, a propósito do Dia Nacional de Registo de Votantes, que apelas aos cidadãos que se registem como eleitores — nos EUA não é automático o processo de recenseamento. A cantora e o irmão, Finneas, publicaram um vídeo no Instagram onde apelavam ao voto.

“Vamos votar em Kamala Harris e Tim Walz porque eles estão a lutar para proteger a nossa liberdade reprodutiva, o nosso planeta e a nossa democracia”, declarou Eilish. E o irmão acrescentou: “Não podemos deixar que os extremistas controlem as nossas vidas, as nossas liberdades e o nosso futuro. A única maneira de os deter e à perigosa agenda do Projecto 2025 é votar e eleger Kamala Harris.”

A cantora termina: “Votem como se a vossa vida dependesse disso, porque depende.”

Billie Eilish e Jane Fonda juntam-se ao coro de celebridades que apoia a candidatura de Harris e Walz, incluindo George Clooney, Oprah Winfrey ou Michelle e Barack Obama. Na semana passada, foi a vez de Taylor Swift confirmar o seu apoio oficial, depois do debate entre os dois candidatos presidenciais. “Irei votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024. Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e pelas causas que eu creio precisarem de uma guerreira que as defenda”, escreveu a cantora no Instagram.

A campanha de Harris já está a aproveitar Swift para a comunicação, criando novos cartazes com trocadilhos a partir das canções da cantora, e para a angariação de fundos, com a venda de pulseiras da amizade. Resta saber se farão mesmo com as letras de Billie Eilish.