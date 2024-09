Heróis do Mar, o novo festival de peixe e marisco, chega a Lisboa em Outubro

O Heróis do Mar, festival que se propõe celebrar o peixe e o marisco, instala-se, entre 3 e 6 de Outubro, na Doca da Marinha, junto ao rio Tejo, em Lisboa, com dez restaurantes de alguns dos mais conhecidos chefs portugueses, de José Avillez a Justa Nobre, passando por Marlene Vieira e Kiko Martins, mas também com a presença de convidados estrangeiros. De Espanha virá Quique Dacosta; do Brasil, Rafael Costa e Silva; e de Itália, Moreno Cedroni.

Duarte Calvão, que foi o responsável pelo já desaparecido festival Peixe em Lisboa, e que é curador do evento ao lado do jornalista gastronómico (e colaborador da Fugas) Rafael Tonon, explica que haverá 700 lugares sentados para os visitantes que poderão provar os pratos preparados pelos chefs, assim como assistir a tertúlias, com temas como o consumo de peixe, o papel do turismo ou a crise na restauração.

Além destas degustações mais informais, realizar-se-ão, sempre dentro do recinto, mas num espaço à parte, com capacidade para 100 pessoas, os Banquetes, que são jantares e almoços especiais, preparados por duplas de chefs: Quique Dacosta, do restaurante com o mesmo nome em Dénia, Espanha, com 3 estrelas Michelin e ocupando o 14º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, cozinhará com José Avillez (2 estrelas no Belcanto, 1 no Encanto) no dia 4 à noite. Este será o banquete mais caro, com o valor de 250€ por pessoa, enquanto os restantes custarão 150€.

Foto José Avillez será um dos chefs presentes no festival dr

Outras duplas serão as que juntam, no jantar de dia 3, Moreno Cedroni, chef do restaurante La Madonnina del Pescatore (2 estrelas Michelin), na região italiana da Marche, e do Clandestino Susci Bar, em Portonovo de Ancona, com André Lança Cordeiro, do Essencial, em Lisboa; Rafa Costa e Silva, do Lasai, no Rio de Janeiro, com João Oliveira do Vista, no Algarve; e ainda Justa Nobre e Vítor Adão, que convocarão o espírito transmontano para um almoço no domingo, último dia do festival.

Os restaurantes que estarão presentes no Heróis do Mar, todos da região de Lisboa, são As Esquinas de Vítor Sobral; Epur by Vincent Farges, Justa Nobre, Kanasawa do chef Paulo Morais, Kiko Martins, Marlene Vieira, Nunes Real Marisqueira, Maré de José Avillez (no Guincho), Pica Pau, e o Plano, de Vítor Adão. A ideia, diz Duarte Calvão, foi “dar um panorama do que é a cozinha portuguesa que se faz na região de Lisboa, mostrando a qualidade mas também a diversidade, desde os chefs mais próximos de um receituário tradicional, como Justa Nobre ou o Pica Pau, até mais jovens, como Vítor Adão, uns com influências japonesas, como Paulo Morais, ou influências mexicanas e peruanas, como Kiko Martins, ou ainda com influências dos países lusófonos e do Brasil, como Vitor Sobral.

Foto Quique Dacosta virá de Dénia, Espanha Papo Waisman

No Auditório, o público mais interessado na gastronomia poderá ver apresentações de vários chefs: André Cruz (Feitoria, 1 estrela Michelin, António Galapito (Prado), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, 1 estrela), João Sá (Sala, 1 estrela), Vítor Matos (2 Monkeys) e João Oliveira (Vista, Portimão).

O programa inclui ainda aulas de cozinha pela chef Cristina Manso Preto e um mercado com produtos gourmet e tradicionais. Todas as noites haverá concertos, celebrando a lusofonia, com a cabo-verdiana Lura (dia 3), o angolano Matias Damásio (dia 4), os portugueses GNR (dia 5) e a brasileira Mallu Magalhães.

Foto O chef italiano Moreno Cedroni dr

O Heróis do Mar é produzido pela Essência, de Nuno Guedes Vaz Pires, e parte da iniciativa da empresa que explora a Doca da Marinha, dirigida por Bernardo d’Orey Delgado. Tem os apoios do Turismo de Portugal e da Associação de Turismo de Lisboa e o patrocínio dos Vinhos de Lisboa.

O objectivo, confirma Duarte Calvão, é que seja um festival que no futuro dê, todos os anos por esta altura, um palco privilegiado ao peixe e ao marisco portugueses.