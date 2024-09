Centro Interpretativo de Molinologia nasce na antiga escola de Ponte de Sor

Uma antiga escola básica do concelho de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, foi reabilitada para acolher um centro interpretativo dedicado à molinologia, num investimento de cerca de 560 mil euros. O centro interpretativo está localizado na freguesia rural de Foros de Arrão e vai ser inaugurado no sábado, dia 21, a partir das 17h.

O Centro Interpretativo de Molinologia de Foros do Arrão (CIMFA) é um equipamento cultural que tem como objectivo mostrar aos visitantes a "forte ligação histórica" do concelho, e em particular do território de Foros de Arrão, aos moinhos de vento e de água, usados essencialmente para moagem de cereais.

Em declarações à Lusa, a vereadora do município Sérgia Bettencourt explicou que a criação deste centro parte de uma política desenvolvida pela autarquia que visa "preservar" os moinhos situados no território. "No nosso território, o único moinho de vento que temos preservado fica, precisamente, em Foros do Arrão e surgiu, assim, a ideia de, numa antiga escola, fazer aí o centro interpretativo", disse.

Através deste centro interpretativo, vai ser possível "viajar atrás no tempo" para compreender como surgiram os moinhos, como funcionam, os tipos de moinhos existentes, as evoluções a nível da técnica e da indústria que possibilitaram a sua evolução, a cultura a eles associada e a sua ligação com o futuro.

Além deste espaço expositivo, o CIMFA permitirá também, na sala designada como Funlab, explorar a ciência dos moinhos, numa vertente lúdico-pedagógica através de elementos interactivos e da experimentação. "É um espaço para as crianças, onde vão estudar a importância dos moinhos, adaptada à suas idades, e inclusivamente podem fazer pão, têm uma pequena mó onde podem moer os cereais e desenvolver todo o processo de fazer o pão", indicou a vereadora.

A autarca sublinhou ainda que todo o espaço está concebido para que possam ser ministradas "aulas ao vivo", tencionando o município que esta valência seja "transversal" a todas as disciplinas.

Para a câmara, este investimento constitui um "ponto fundamental" naquela que é a estratégia de descentralização cultural da autarquia, esperando que "traga um retorno tangível" para a população, "materializado em novos visitantes, maior potencial turístico e maior atractividade económica". De acordo com Sérgia Bettencourt, o centro interpretativo, além de se dedicar ao estudo dos moinhos, vai contar ainda com uma sala de exposições e uma outra sala para organização de eventos.

Após a inauguração do espaço, no sábado, segue-se uma visita guiada ao equipamento cultural e a inauguração, na sala de exposições, da mostra colectiva Sancho el Quijote - Quijote el Sancho, numa parceria da autarquia com a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas.

A actuação do Grupo de Danças e Tradições da Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade e um jantar com animação musical são as outras actividades da inauguração, inserida no 16.º Simpósio Internacional da Sociedade Internacional de Molinologia, que decorre neste concelho alentejano a partir de sexta-feira e até dia 26.

O simpósio, que se realiza de quatro em quatro anos, reúne em Portugal algumas das figuras que mais se destacam no estudo e defesa dos moinhos a nível mundial.