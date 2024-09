Fed corta taxas de juro em 0,5 pontos percentuais

Mostrando que a inflação deixou de ser a sua única preocupação e que o desempenho mais fraco da economia passou também a determinar o rumo da sua política, a Reserva Federal norte-americana (Fed) optou esta quarta-feira por realizar um corte de meio ponto percentual na sua principal taxa de juro de referência, dando ainda sinais de que novas descidas no custo de financiamento vêm a caminho.

A redução dos juros – a primeira realizada pela Fed desde 2020 – já era largamente antecipada pelos analistas. No entanto, o resultado da reunião desta quarta-feira era ainda assim visto como um dos mais imprevisíveis dos últimos anos, porque os responsáveis do banco central dos EUA deixaram até ao fim a dúvida se iriam optar por um primeiro corte mais moderado de 0,25 pontos percentuais ou se iriam ser logo mais audazes, fazendo baixar os custos de financiamento na economia de forma mais rápida.

A escolha de Jerome Powell e dos seus pares acabou por recair num corte forte de 0,5 pontos percentuais, que colocou a principal taxa de juro de referência da Fed no intervalo entre 4,75% e 5%.

Isto revela que, com a inflação já mais perto da meta de 2%, depois de ter caído em Agosto para os 2,5%, e o mercado de trabalho norte-americano a dar sinais de arrefecimento (incluindo um abrandamento dos salários), o banco central, que até aqui tinha estado essencialmente focado em fazer cair a inflação, assumiu agora também, de forma determinada, a tarefa de assegurar uma aterragem suave da economia.

No comunicado em que foi anunciada a decisão, a Fed explica que "o comité [que decide as taxas de juro] tem agora maior confiança que a inflação se está a mover de forma sustentada em direcção a 2% e considera que os riscos para o cumprimento das suas metas de emprego e de inflação estão aproximadamente em equilíbrio".

Ao contrário do BCE, que tem como único mandato assegurar a estabilidade de preços na zona euro, a Reserva Federal norte-americana tem também como uma das suas incumbências maximizar o nível do emprego na economia. No comunicado desta quarta-feira, salienta-se que será dada igual atenção "aos dois lados do mandato dual".

Ao descer as taxas de juro de forma rápida, a Fed tenta que as famílias e as empresas sintam logo de forma significativa uma redução dos custos de financiamento, dando desta forma um estímulo ao crescimento do consumo e do investimento.

E para dar ainda mais força a este movimento, os responsáveis da autoridade monetária foram mais longe do que o simples corte de taxas de juro, dando já sinais claros que novas descidas vêm já a caminho.

Nas habituais previsões para evolução dos juros apresentadas pelos membros da Fed, antecipa-se agora que, até ao final deste ano, ainda se irá assistir a uma descida de 0,5 pontos percentuais, algo que pode acontecer com cortes sucessivos de 0,25 pontos percentuais nas duas reuniões que faltam.

Para 2025, a projecção é de uma descida de um ponto percentual na taxa de juro de referência, acabando esta por cair mais meio ponto percentual em 2026 até a um intervalo situado entre os 2,75% e os 3%.