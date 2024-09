Cinco bancos invocam prescrição para fazer cair coimas do cartel da banca

Julgamento do cartel da banca está na recta final. Ministério Público e Autoridade da Concorrência dizem ser claro que bancos trocaram informação com o objectivo de falsear a concorrência.

Cinco dos 11 bancos que estão a contestar em tribunal as sanções aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) por terem trocado informação comercial sobre os spreads do crédito à habitação, ao consumo e às empresas por e-mail e por telefone durante mais de dez anos apresentaram pareceres, mesmo na recta final do julgamento, a defenderem que o processo já está prescrito. Com isso, tentam fazer cair as acusações de que são alvo, que, ao todo, valeram aos vários bancos sanções de 225 milhões de euros.