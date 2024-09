Caso Apple dá vitória a Bruxelas e força vaga pela “justiça fiscal” na Europa

Margrethe Vestager termina mandato com derrotas e vitórias nos tribunais europeus. Processo Apple e outros casos ajudam a saber se certas práticas fiscais cumprem, ou não, as regras de concorrência.

A vitória que a Comissão Europeia (CE) obteve na última semana no litígio fiscal de oito anos com a Apple representa um triunfo político de grande magnitude para Margrethe Vestager, na recta final do seu mandato como comissária da Concorrência. Mas não só. O desfecho do processo, favorável ao executivo comunitário, vem forçar a agenda pela “justiça fiscal” que na última década ganhou espaço nas instituições europeias, quer por impulso da Comissão, quer por força do Parlamento Europeu ou dos próprios Estados-membros, que avançaram com alterações legislativas e acções práticas contra os esquemas de planeamento abusivos e o desvio de lucros para territórios de baixa ou nula tributação.