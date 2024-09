Portugal empata com Argentina no Mundial de hóquei em patins

A selecção portuguesa de hóquei em patins empatou, nesta quarta-feira a quatro golos com a Argentina, no último jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre em Itália.

Um golo argentino nos últimos segundos (a 12 segundos do final, mais precisamente) e numa altura em que os sul-americanos apostavam num 5x4 impediu o triunfo nacional na partida e no Grupo A (os argentinos têm melhor diferença de golos), que assim vê Andorra fugir-lhe do seu caminho nos quartos-de-final e passa a ter pela frente a selecção francesa.

O responsável pelo empate foi Nolito, hoquista que joga no Sporting e que num remate de longe fixou o 4-4 final.

Antes, assistiu-se a uma partida equilibrada, mas em que Portugal esteve sempre na frente do marcador. Gonçalo Pinto e Hélder Nunes colocaram a selecção nacional com dois golos de vantagem. Mas o benfiquista Lucas Ordoñez, de penálti, reduziu pouco depois, marcando o primeiro dos seus três golos na partida.

Seguiu-se o segundo golo de Hélder Nunes na partida, que deu a Portugal novamente uma vantagem de dois golos, mas Ordoñez, novamente de bola parada, reduziu primeiro para 3-2 e, antes do intervalo fez o 3-3.

Na segunda parte Rafa voltou a colocar a selecção lusa na frente do placard, ao colocar o resultado em 4-3 depois de uma excelente iniciativa individual. E quando já todos esperavam pelo apito final da equipa de arbitragem, Nolito, com um disparo muito forte e longe da baliza, fez o empate e empurrou Portugal para a França, nos "quartos" da competição, duelo que se irá disputar na sexta-feira.