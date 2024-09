Nuno Mendes salva estreia do PSG na Champions

A equipa de Paris derrotou o Girona com um golo no minuto 90, enquanto o Manchester City foi travado em casa pelo Inter.

O segundo round da primeira jornada da fase de liga da Champions esteve perto de terminar com um deslize em casa de dois dos principais favoritos a vencer a competição, mas apenas o detentor do título não conseguiu triunfar no início da defesa do troféu conquistado em 2023/24. A jogar em Manchester e com Rúben Dias e Bernardo Silva de início, o City empatou a zero com o Inter, que contou com o ex-portista Mehdi Taremi nos 90 minutos. Já o Paris Saint-Germain, apenas no minuto 90, com um golo do internacional português Nuno Mendes (a UEFA acabaria por considerar que se tratou de um autogolo), quebrou a resistência do estreante Girona.

No Etihad Stadium, Pep Guardiola não abdicou dos principais trunfos no início da defesa do inédito título conquistado na última época, mas o City não conseguiu encontrar a solução para contornar a habitual fiabilidade defensiva italiana.

Num duelo em que os transalpinos nunca abdicaram de procurar o ataque, o City esteve sempre mais perto do golo, mas a baliza defendida pelo suíço Yann Sommer manteve-se inviolada, garantido à equipa comandada por Simone Inzaghi um importante ponto.

Resultados da noite Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3 PSG- Girona, 1-0 Celtic Glasgow-Slovan Bratislava, 5-1 Manchester City-Inter de Milão, 0-0 Sparta Praga-Red Bull Salzburgo, 3-0 Bolonha-Shakhtar Donetsk, 0-0

Em Paris, o domínio do PSG no jogo de estreia do Girona na Liga dos Campeões foi mais evidente, mas apenas na parte final os parisienses garantiram os três pontos.

Luís Enrique apostou em Nuno Mendes e Vitinha no “onze” – João Neves entrou para o lugar do antigo jogador do FC Porto aos 63’ -, mas foi preciso esperar pelos últimos minutos para o campeão francês chegar ao golo, apontado por Nuno Mendes.

Um dos resultados mais surpreendentes da noite chegou de Praga, onde o Sparta não teve problemas para derrota o RB Salzburgo. No duelo entre o campeão checo e o austríaco, os forasteiros surgiam com melhor currículo, mas um golo do finlandês Kairinen, aos 2’, começou a desequilibrar os pratos da balança a favor da equipa checa.



Antes do intervalo, o nigeriano Olatunji aproveitou uma assistência de Panak para aumentar a vantagem do Sparta e, apesar de os austríacos terem uma maior posse de bola, perto da hora de jogo Laçi fez o 3-0 final para a equipa da República Checa.



Já no Norte de Itália, a nova vida do Bolonha pós-Thiago Mota continua a não correr bem. Após a partida do antigo treinador para Turim, onde agora comanda a Juventus, o clube transalpino agora liderado por Vincenzo Italiano continua sem vencer e, após três empates e uma derrota na Serie A, o Bolonha voltou a não ganhar: 0-0 em casa, contra o Shakhtar.

A goleada da noite, chegou, no entanto, da Escócia, onde o Celtic passou por cima do Slovan Bratislava (5-1), enquanto o Borussia Dortmund confirmou o favoritismo na deslocação à Bélgica: 3-0 contra o Club Brugge.