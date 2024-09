Quinta na TV: chega Agatha, resgatam-se As Almas Perdidas da Síria

CINEMA

Capitão Phillips

AXN Movies, 18h59

Em Abril de 2009, no Índico, o cargueiro Maersk Alabama é atacado por piratas somali. O capitão Richard Phillips (Tom Hanks) aceita ser feito refém em troca da liberdade da tripulação. Paul Greengrass realiza este thriller psicológico que adapta o livro A Captain’s Duty, narrado pelo próprio Phillips.

The Paperboy - Um Rapaz do Sul

TVCine Emotion, 23h05

Florida, 1969. Atraído pela história de um rude caçador de crocodilos condenado à morte por homicídio mas supostamente inocente – é o que garante a estranha e sensual mulher dele – um jornalista volta à sua cidade natal, acompanhado de um camarada. Acabam por se envolver num enredo em que ninguém é o que aparenta.

Com Matthew McConaughey, David Oyelowo, Nicole Kidman, John Cusack e Zac Efron, este filme de Lee Daniels baseia-se num romance de Pete Dexter, por sua vez inspirado num caso verídico.

SÉRIES

Foi Sempre a Agatha

Disney+, streaming

Estreia. Com Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e Patti LuPone no elenco, é um spin-off de WandaVision protagonizado por Agatha Harkness, a bruxa de Salem desenhada pela Marvel. Criada por Jac Schaeffer, a minissérie começa com a libertação de Agatha por um adolescente gótico com quem forja uma espécie de aliança.

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Netflix, streaming

Depois de uma primeira época focada em Jeffrey Dahmer, a antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan regressa com uma temporada em torno dos irmãos Menendez, condenados a prisão perpétua (sem possibilidade de liberdade condicional) por terem assassinado os pais. Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch dão vida aos “monstros”; Javier Bardem e Chloë Sevigny assumem os papéis das vítimas.

Superdotada

AXN, 22h

Estreia-se a quarta temporada da série criminal franco-belga em torno de Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), uma mãe solteira em dificuldades que trabalhava como empregada de limpeza quando a polícia a recrutou para consultora, graças ao seu QI muito acima da média (ao nível de Einstein ou Stephen Hawking). Nos novos episódios, a sua vida de mãe de três é revolucionada por uma nova gravidez. Profissionalmente falando, a acção recomeça com o caso de um homem que leva uma vida dupla.

Black Sails

AMC, 00h02

O AMC acolhe a multipremiada série de piratas que se estreou há dez anos, com assinatura de Jonathan E. Steinberg e Robert Levine, e com Michael Bay, um dos barões de Hollywood em matéria de acção e efeitos especiais, na equipa de produção. É uma série dramática de época, com referências a episódios históricos, que foi concebida para funcionar como prequela do clássico A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Evoca os tempos dos piratas nos inícios do século XVIII, com epicentro em New Providence, Caraíbas, um território sem lei.

O elenco inclui Toby Stephens na pele do temido capitão Flint e ainda Hannah New, Luke Arnold, Jessica Parker Kennedy e Tom Hopper. Fica em exibição semanal, com as quatro temporadas no horizonte.

DOCUMENTÁRIO

As Almas Perdidas da Síria

RTP2, 22h55

Documentário sobre milhares de vítimas que sucumbiram à tortura do regime liderado pelo Presidente sírio, Bashar al-Assad, e que cairiam no esquecimento se não fossem os familiares e activistas que tentam resgatar a sua memória e procurar justiça. Assinado por Stéphane Malterre e Garance Le Caisne, é um trabalho que mostra também “até que ponto a justiça internacional se revela impotente para processar o Estado sírio”.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem Rumo ao Norte acompanha um médico que parte em direcção à Noruega, numa viagem que é só de ida. A sua jornada é pretexto para falar das novas escolhas feitas pelos portugueses no momento em que decidem sair do seu país – um mapa em que o Reino Unido perde atractividade por influência do “brexit” e em que os países nórdicos ganham terreno. É um trabalho da jornalista Marta Jorge, com imagem de Emanuel Prezado e edição de Carlos Felgueiras.