Exposição no MAAT: na fotografia de William Klein estamos com as pessoas

David Campany parece um skater, mas é um ensaísta e crítico, um curador e professor, que tem desenvolvido um importante trabalho na teoria e na história da fotografia. Encontramo-lo, descontraído, a deambular pela Sala Central do MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, em Lisboa. Observa, com cuidado e dedicação, as fotografias, impressões e imagens de William Klein que vão preenchendo as paredes de O Mundo Inteiro É Um Palco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt