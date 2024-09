DJ Ride na Casa da Cerca em Almada, com Vhils a escolher músicas para dar a ouvir

Quase a terminar a edição deste ano, no ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, é a hora de DJ Ride. Dia 28, com Vhils a dar a ouvir músicas da sua escolha.

A poucos dias de terminar oficialmente o Verão, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, anuncia o quinto concerto da sua 10.ª edição. Depois de Paulo Ribeiro com as Cantadeiras de Essência Alentejana, que ali actuaram em Agosto, o próximo concerto tem por protagonista DJ Ride, por duas vezes campeão mundial de scratch (em 2011 e 2016) e uma das figuras que mais se têm destacado neste seu campo, no panorama português.

Será o último dos Concertos ao Pôr do Sol e está marcado para o dia 28 de Setembro, no Pátio de Entrada da Casa da Cerca, às 21h30, com entrada gratuita sujeita à lotação do espaço. À tarde, às 16h, cabe desta vez ao artista plástico de arte urbana Vhils a escolha de músicas da sua preferência para dar a ouvir ao público. Tarefa que, nas sessões anteriores, esteve a cargo dos músicos Luaty Beirão e Aline Frazão, e da socióloga Teresa Reis.

Metade dos Beatbombers, grupo que forma com Stereossauro, DJ Ride é também sound designer e produtor. Em nome próprio, além de vários singles e EP, já gravou onze álbuns: Turntable Food (2007), Psychedelic Soundwaves (2010), Life in Loops (2012), From Scratch (2015), Beat Tape, Vol1 (2020), Lightspeed (2020), Enro [Mixtape] (2021), Beat Tape Vol2 (2022), Beat Diaries #1, Beat Diaries #2 e Beat Diaries #3 (2023), estes últimos publicados no mesmo ano, 2023, em que foi distinguido como campeão mundial do IDA Party Rocking que, segundo os seus promotores, é “uma nova categoria da International DJ Association criada, recentemente, com um maior foco na área do clubbing com técnicas de scratch/turntablism e em que um dos objectivos é a mistura de vários estilos musicais, da electrónica ao hip hop, rock e drum & bass”.

A nível internacional, tem partilhado palcos com nomes como Q-Bert, Gaslamp Killer, Dam-Funk, A-Trak, Flying Lotus, Steve Aoki ou Moderat. E a nível nacional, ainda segundo os seus promotores, tem sido convidado para tocar com músicos como André Fernandes ou Legendary Tigerman; para remisturar bandas como Balla, Micro Audio Waves e artistas como Kika Santos; ou para assinar a produção de trabalhos como os que recentemente produziu para Capicua e Jimmy P.

A encerrar a programação de 2024, haverá ainda mais um concerto na Casa da Cerca: o da cantora, violoncelista e clarinetista Sandra Martins, marcado para o dia 26 de Outubro. Desde Maio até agora, actuaram neste 10.º ciclo Marco Oliveira e Ana Sofia Paiva, com o espectáculo Paz, Poeta e Pombas, a celebrar a obra de José Afonso (25 de Maio); o sexteto Gume (29 de Junho); o quarteto do baterista Mário Costa com o seu disco Chromosome (27 de Julho); e Paulo Ribeiro com as Cantadeiras de Essência Alentejana (31 de Agosto).

Criado em 2015, o ciclo Há Música na Casa da Cerca resulta de uma parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea e a editora e produtora discográfica PontoZurca.