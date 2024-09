Autores Marcelo D’Salete e Keum Suk Gendry-Kim vão estar em Outubro no AmadoraBD

35.ª edição do festival internacional de banda desenhada decorre de 17 a 27 de Outubro. A Humanidade e os 50 anos do 25 de Abril serão os temas fortes do certame.

O autor brasileiro Marcelo D"Salete e a sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim são dois dos convidados do Festival AmadoraBD, que acontece em Outubro, sob o tema da Humanidade e dos 50 anos do 25 de Abril.

O Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora chega à 35.ª edição entre os dias 17 e 27 de Outubro, novamente centrado no antigo Ski Skate Amadora Park, agora designado Parque da Liberdade. De acordo com a programação divulgada esta quarta-feira, o AmadoraBD vai acolher 15 exposições e mais de uma dezena de autores de banda desenhada, para lançamentos editoriais e sessões de autógrafos.

Uma das exposições, intitulada Quilombo, herança e resistências, passa em retrospectiva o trabalho do autor brasileiro Marcelo D'Salete, que vai estar em Portugal e de quem será publicada a mais recente obra, Mukanda Tiodora, sobre a escravatura. O autor brasileiro, que já teve obra exposta em anos anteriores no AmadoraBD, tem "explorado temas como a resistência à escravidão no Brasil, o colonialismo, o racismo estrutural e a relação do presente com o passado", refere o festival em nota de imprensa.

Entre outras exposições previstas no festival conta-se a que é dedicada ao álbum Elviro, que valeu ao desenhador Paulo J. Mendes o prémio de melhor obra de autor português no AmadoraBD de 2023.

Além destas duas exposições, o núcleo central do festival, no Parque da Liberdade, contará também com a mostra Elevada Nota Artística, que recorda originais de cartoons publicados ao longo dos quase 80 anos do jornal desportivo A Bola.

Além de Marcelo D'Salete, o AmadoraBD convida outros desenhadores, ilustradores e autores, como o francês Christian Lax, que terá em exposição o livro Universidade das cabras; a holandesa Aimée de Jongh, autora de Dias de Areia; e a sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim, de quem no último ano foram publicadas em Portugal quatro novelas gráficas, de pendor biográfico e histórico, nomeadamente A Espera e Erva.

O AmadoraBD tem ainda programação espalhada pela cidade, nomeadamente na Galeria Municipal Artur Bual, onde vão estar duas mostras individuais dedicadas aos cartoonistas Nuno Saraiva e Cristina Sampaio (colaboradora do PÚBLICO), e na Bedeteca, que acolherá uma exposição sobre o livro ilustrado 25 Mulheres, de Raquel Costa.

No âmbito do festival, serão ainda anunciados os Prémios de Banda Desenhada da Amadora, no domingo, 19 de Outubro. O festival AmadoraBD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora.