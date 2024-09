As imagens de uma madrugada de combate às chamas em Portugal

Subiu para quatro o número de vítimas mortais na sequência dos incêndios que assolam Portugal, desde domingo. Durante a última noite, morreu uma mulher de 83 anos em Mangualde. Na segunda-feira, uma pessoa ficou carbonizada em Albergaria-a-Velha e outra sofreu um ataque cardíaco no incêndio de Sever do Vouga. Um bombeiro já tinha perdido a vida no domingo.

A Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana detiveram, desde sábado e até ao momento, quatro pessoas suspeitas da autoria de crimes de incêndio florestal.

Na amanhã desta terça-feira permanecem cortadas seis auto-estradas e a circulação ferroviária continua suspensa nas linhas do Douro e Vouga. Já as viagens da rede Expressos entre Lisboa - Porto - Bragança retomaram esta manhã e há apenas condicionantes no percurso entre Porto e Viseu.

