No incêndio em Telhadela, “foram horas horríveis”. Falta de água dificultou combate

Os incêndios florestais não são novidade para quem vive em Telhadela, mas os da noite de segunda-feira surpreenderam a população. “Nunca vi nada assim e nunca esperei ver”, conta Nuno Capela, com os olhos avermelhados do fumo que ainda abafa a aldeia, que pertence à freguesia de Ribeira de Fráguas. Esta freguesia do concelho de Albergaria-a-Velha era uma das que mais preocupação gerava na noite de segunda para terça-feira. Para muitas pessoas, a noite foi passada em branco.

“Foi o Inferno”, diz Nuno Capela, que ajudou a combater as chamas na entrada da aldeia de Telhadela, no Vale da Sapa, usando carrinhas com tanques de água “para tentar minimizar” o fogo. Nesta freguesia, arderam algumas casas, armazéns, aviários, carpintarias e carros. As brasas estavam perto das viaturas e as chamas abeiravam-se das casas. O fogo atiçado pelo vento passava de rasteiro para a copa das árvores, conta o morador, que só se conseguiu deitar por volta das seis da manhã. “Se uma fagulha caísse incendiava de caminho”, diz. As sirenes dos bombeiros ainda se vão ouvindo, mas o pior já passou na aldeia.

No rescaldo do incêndio, há muitas casas que continuam sem água, sem Internet, sem telefone fixo e sem rede de telemóvel. Do céu chovem cinzas e o chão do monte está negro. O ar é denso, pesado, faz arranhar a garganta e pinta as paisagens de laranja. Pelas estradas da aldeia vão-se encontrando folhas queimadas de eucalipto e detritos florestais – que horas antes poderiam ser o início de novas ignições, mesmo dentro da aldeia. E ainda não se dá tréguas ao fogo: a população continua atenta a reacendimentos nesta aldeia que está escondida num vale, cercada por montes cobertos sobretudo de eucaliptos (assim como todas as estradas de acesso).

Foto CCS

Em Telhadela houve um “grande espírito de missão por parte da população”, elogia o presidente da junta de freguesia de Ribeira de Fráguas, Henrique Caetano, acrescentando que “só assim foi possível conter o resultado final do fogo”. “Foram muitos populares envolvidos na defesa das habitações, dos bens, porque numa primeira instância tivemos muita dificuldade em canalizar meios para cá devido aos outros incêndios que estavam também em curso”, diz.

Os bombeiros estiveram presentes, mas “os meios eram escassos para a resposta que era necessária.” Além disso, houve falhas de água: a água da rede pública esgotou “e tornou-se bastante difícil o abastecimento dos tanques” por causa das estradas condicionadas. Passado o pior, continuam atentos a reacendimentos e ao avanço do fogo em Vilarinho de São Roque, também cercada por montes.

Estas aldeias têm os eucaliptos como vizinhos e foram mesmo eucaliptos e mato seco que arderam nos últimos dias. Mas estas encostas nem sempre assim foram. No livro Telhadela – Perspectiva História e Etnográfica, conta-se que a indústria de celulose que prosperou no século passado e empregou muita gente da freguesia se tornou uma “grande impulsionadora da plantação” do eucalipto, a sua principal matéria-prima. E lê-se: “Esta realidade veio alterar de forma irremediável a paisagem de toda esta região, com consequências que só os vindouros testemunharão”. Talvez sejamos já nós.

Um cordão de fogo

No sábado e no domingo, o incêndio que lavrava perto de Palmaz, no concelho de Oliveira de Azeméis, era já visível de Telhadela, mas sem perigo para a população. As chamas estavam longe, mas foram percorrendo os montes, aproximando-se da aldeia na segunda-feira. Na encosta a Este de Telhadela, repleta de eucaliptos, o incêndio parecia um “cordão” que ia devorando as folhas secas e as árvores à sua passagem, agarrando o olhar aflito de quem assistia a partir da aldeia, a poucas centenas de metros.

“As traseiras da minha casa dão para uma encosta, e via-se claramente colunas de fumo, via-se a arder e ouvia-se a arder, a crepitar”, recorda João Resende, que andou a ajudar a família a batalhar as chamas. “Mas estava longe e eram chamas bastante altas, não conseguíamos fazer nada. Os bombeiros acabaram por não chegar lá porque havia situações bem piores noutras zonas”, refere.

João Resende estava a trabalhar em Aveiro e a acompanhar os incêndios pela televisão quando surgiram imagens de Telhadela. “Normalmente quando a aldeia aparece é sempre pelas mesmas razões”, diz. Perante a aflição, pôs-se a conduzir para a aldeia e, na estrada, “estava preto de um lado e preto do outro”, com muito fumo e sinais de fogo.

“Tivemos o fogo quase no nosso quintal, mas tínhamos as coisas preparadas: os depósitos, as mangueiras estendidas. A água da rede estava fechada, mas aqui as pessoas tipicamente têm furos ou poços, têm carrinhas de caixa aberta, motores e mangueiras pelo trabalho que fazem na floresta e na lavoura.” E assim se foram acudindo uns aos outros.

Outra das suas preocupações era a casa da sua madrinha, no Vale da Sapa, onde o fogo esteve a cinco ou dez metros. Ardeu um aviário e uns anexos onde guardam a lenha, lenha essa que virou brasa. Os animais morreram dentro dos currais. “Não havia nada a fazer: o que havia a arder já estava a arder e ainda está.”

O dia tinha sido quente, sem humidade e com muito vento. Como o IPMA viria a explicar, os incêndios nesta região do país foram exacerbados por condições meteorológicas “extremas”, das mais severas dos últimos anos no que a incêndios diz respeito.

“Foram horas horríveis, marcantes para a nossa freguesia, com muitos danos materiais mas felizmente sem danos de relevância maior”, diz o presidente da junta de freguesia de Ribeira de Fráguas, Henrique Caetano. O fogo andou perto das casas, avançava “com uma rapidez muito grande”, conta. “Estamos a falar de um incêndio que atingiu a freguesia toda em 24 horas.” Um dos fogos “chegou de Sever do Vouga e outro de Oliveira de Azeméis; juntaram-se e depois tiveram seguimento para o restante município”, explica o autarca.

Na estrada entre Telhadela e Valmaior (perto de Albergaria-a-Velha, onde várias habitações arderam), nota-se bem o caminho que o fogo percorreu: são dezenas as casas em que o incêndio esteve à porta, são montes e montes queimados. Alguns ainda fumegam. Seguindo esse caminho, os fogos também causaram preocupação em Gavião, Busturenga, Carvalhal, Casaldelo e Vale, com muitos habitantes a lutarem contra as chamas que ameaçavam as suas casas. Não muito longe, os fogos estão ainda a ter “grande impacto” em Vilarinho de São Roque, aldeia evacuada por precaução, lamenta o autarca.

Com o avançar do dia e com as chamas a lavrarem mais longe, o ar foi-se tornando menos denso e já deixava passar os raios de sol tingidos de laranja. De olhos vermelhos, os residentes queixam-se de falta de bombeiros e de água. Muitos acreditam que o pior já passou e que já não há mais por onde arder, mas o receio de outra noite de aflição permanece. Amanhã será um novo dia.