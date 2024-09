Gondomar. “Os bombeiros não chegam a todo o lado”

Já arderam mais de 1200 hectares do município de Gondomar. Com várias partes em chamas e sem bombeiros suficientes, residentes assumiram tarefas de prevenção e combate.

Amândio Guedes observava as labaredas cada vez mais perto da sua casa, no lugar de Jacindo, freguesia de Foz do Sousa e Covelo, município de Gondomar. O Serviço de Protecção Civil fora avisado havia mais de duas horas mas nem sinal dos bombeiros naquela pequena rua. “Vamos ver no que isto vai dar.”