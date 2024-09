Só 13% dos imigrantes usaram a manifestação de interesse para se regularizarem

Apesar de o fim da manifestação de interesse ter sido uma das bandeiras do Governo PSD para controlar a imigração “irregular”, esta via só representou cerca de 13% das autorizações de residência concedidas a estrangeiros no ano passado. Em Junho, num prazo relâmpago, o Governo anunciou o fim desta modalidade de regularização de estrangeiros ao abrigo do artigo 88 e 89 da lei de estrangeiros que já estavam a trabalhar e a descontar para a Segurança Social por considerar que permitia entradas “sem regras”.

Os dados que constam do relatório que acaba de ser publicado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) relativos a 2023 mostram, porém, que esta não foi, de todo, a via mais utilizada pelos imigrantes. A esmagadora maioria das concessões de autorização de residência foi feita ao abrigo do novo visto CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa), que representou quase 150 mil títulos, ou seja, 45% do total. Nestes vistos, os cidadãos do Brasil foram os que mais vistos CPLP receberam - 108 mil, ou seja, 72%.

Os vistos CPLP apenas permitem aos seus titulares circular em Portugal - o Governo anunciou que iria estendê-los ao espaço Schengen, mas ainda continua por operacionalizar essa medida. Recentemente, a AIMA emitiu um aviso a informar que, apesar de os vistos que expiraram em Fevereiro de 2020 estarem válidos até fim de Junho de 2025, essa prorrogação “é circunscrita a Portugal”. “A entrada e circulação em outro Estado Schengen continua a estar sujeita ao cumprimento das condições consagradas no Código de Fronteiras Schengen”.

O segundo motivo que gerou mais concessões de autorização de residência, mas com muito menos expressão (39.118 concessões), foi o certificado de residência de cidadão da União Europeia. A manifestação de interesse ao abrigo do artigo 88.º (número dois), que ocupou o terceiro lugar, representou 32.087 títulos (houve ainda 8.364 títulos ao abrigo do número 1 deste mesmo artigo, e 3.492 ao abrigo do artigo 89º). Em quarto lugar do ranking dos motivos de concessão aparece o cartão de residente a familiar do Cidadão da União Europeia, nacional de Estado Terceiro, com 14.526, seguido do reagrupamento familiar a cidadãos que entraram legalmente em Portugal com cerca de 12.800 concessões (a estes juntam-se 7.248 concessões para reagrupamento familiar a membros da família que estavam fora de Portugal, ou seja, antes de entrarem). Já em relação aos estudantes do ensino superior foram concedidos 11.077 vistos - aos quais acrescem 5.531 vistos para estudantes que não entraram com esse mesmo visto.

De resto, como o PÚBLICO já tinha noticiado, houve um aumento de 33,6% da população estrangeira residente face a 2022, somando-se em 2023 um total de 1 044 606 cidadãos estrangeiros residentes. O Brasil continua a liderar o ranking das nacionalidades representando 35,3% do total, com quase 370 mil residentes, seguida de Angola com sete vezes menos de residentes - cerca de 55.600. Seguem-se Cabo Verde (48.885), Reino Unido (47.409), Índia (44.051), Itália (36.227), Guiné-Bissau (32.535), Nepal (29.972), China (27.873), França (27.549) e São Tomé e Príncipe (26.460).

Entre estes mais de um milhão de cidadãos, a população potencialmente activa representa 80,5%, e destaca-se a faixa etária dos 25 aos 44 anos (com 532.214 cidadãos). As crianças e jovens dos zero aos 19 anos têm um peso de 11,6%, e a população com mais de 65 anos não chega aos 8%, mostra este relatório que vem na sequência do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) publicado todos os anos pelo extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).