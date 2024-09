Quatro pessoas detidas por incêndios florestais desde sábado

A Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana detiveram, desde sábado, 14 de Setembro, e até ao momento, quatro pessoas suspeitas da autoria de crimes de incêndio florestal, como fizeram saber através de comunicados enviados às redacções. A PJ informa que, na segunda-feira, foi detida uma mulher, de 47 anos, pela suspeita de seis crimes de incêndio florestal, ocorridos nos dias 12, 13, 15 e 16 do corrente mês, nas localidades de Sebal e Condeixa-a-Nova.

No mesmo dia, através da directoria do Centro e com o apoio dos militares da GNR, a PJ deteve também uma mulher, de 33 anos, pela presumível prática de cinco crimes de incêndio florestal, ocorridos nos dias 13 e 16 deste mês, dois e três incêndios respectivamente, em Maças de Dona Maria, concelho de Alvaiázere.

Já o Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Pombal da GNR, informa, também em comunicado à imprensa, que, no domingo, foi detido um homem de 75 anos, por incêndio florestal, na localidade de Casal d’Além (Pombal).

No dia anterior, o mesmo Comando Territorial tinha detido um homem de 38 anos por incêndio florestal, na localidade de Bernardinos, no concelho de Pombal.