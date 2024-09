Há seis auto-estradas cortadas no Norte e Centro do país

De acordo com informação do Ministério da Administração Interna, a circulação de comboios faz-se com constrangimentos nos seguintes troços:

Linha do Douro:

circulação suspensa entre Marco de Canaveses e Régua;

Linha do Vouga:

circulação suspensa entre entre Aveiro e Sernada;

circulação suspensa entre Espinho - Vouga e Paços de Brandão