Gondomar: sem bombeiros durante horas os moradores de Jovim pegaram “em mangueiras”

Carla Teixeira acordou a meio da noite com a sensação de fumo na garganta (as janelas estavam todas fechadas), deviam ser perto das quatro da manhã. “Vi que a coisa tinha complicado, comecei a aperceber-me das coisas”, conta. Mas fez a vida normal esta terça-feira. Foi levar a filha mais nova à escola e deixou a mais velha em casa.

Quando voltou, o campo de futebol da Quinta das Luzes, condomínio onde vive, já ardia. Depois, as chamas “apanharam” umas estufas lá perto. De repente, as chamas chegaram ao lado oposto da rua onde vive, próximo das casas, e não via ninguém. “A única pessoa que apareceu foi, entretanto, um caterpillar, que eu deduzo que seja do dono do prédio”. Diz isso porque as ervas que ali estavam eram “maiores do que uma pessoa”, um “matagal”, descreve. Andava a pensar fazer uma denúncia, mas o fogo antecipou-se.

O cenário agora é este: “Os vizinhos todos com mangueiras e pouca pressão”. Vários moradores da zona têm partilhado vídeos em que se vêem as chamas ali perto e só civis a apagá-las. Durante várias horas não houve bombeiros. Acabaram por chegaram por volta das 12h30.

O acesso à rua de Carla Teixeira já foi cortado, pelo menos no caminho principal, cerca das 11h40, mas ainda conseguiu chegar a casa. “Dentro de casa é intragável, eu deixei tudo fechado, portadas e vidros, e não se respira”, conta.

Há ali um caminho pedestre, um campo de futebol e mesas de piquenique, os moradores reúnem-se ali em frente, numa zona aberta — ao olhar para cima, as chamas são evidentes. Do outro lado da rua, já perto da estrada D. Miguel, os bombeiros combatem as chamas.

O incêndio que lavra em Gondomar teve início na segunda-feira por volta das 13h. Durante a madrugada, o cenário não pareceu apresentar melhorias significativas e, pelas 13h10, segundo o site da Protecção Civil, estavam na União de freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim 227 operacionais e 53 viaturas de combate a incêndios.

No início da tarde desta terça-feira, o Presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, disse à agência Lusa que o incêndio em Melres é o único do concelho que "ainda está por controlar". Os meios aéreos não conseguem levantar devido ao fumo.

Os incêndios em Baião, Paredes, Santo Tirso e Gondomar levaram, esta terça-feira, à activação do Plano Distrital de Emergência de Protecção Civil do Porto.