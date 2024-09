Exército confirma morte de militar durante um treino em Santa Margarida

Militar participava “num treino colectivo” quando se sentiu “indisposto”, tendo pedido ajuda “a um camarada que estava ao seu lado”. Uma equipa do INEM ainda fez manobras de reanimação no local.

Um militar morreu nesta terça-feira durante um treino no Campo Militar de Santa Margarida, no município de Constância. A informação foi avançada através de um comunicado do Exército, que refere que o segundo-sargento Diogo Catroga Duarte morreu “esta manhã” depois de “uma indisposição sentida durante uma actividade de treino físico, integrada no treino operacional”.

O Exército afirma ter accionado "de imediato" o apoio psicológico para a família do militar e avança ainda ter aberto "um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido".

Ontem ao início da tarde, um outro militar da Força Aérea morreu na base aérea de Maceda, em Ovar, distrito de Aveiro, após ter sido atingido por um pneu de um helicóptero,​ que estava a ser rebocado em terra.

O comunicado do Exército não especifica a idade do militar nem o tipo de exercício durante o qual aconteceu a morte de Diogo Catroga Duarte em Santa Margarida.

Contactado pelo PÚBLICO, o porta-voz do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), o tenente-coronel Hélder Parcelas, afirmou que o Exército pretendia manter alguma reserva sobre esta informação, ainda assim adiantou que o militar tinha "entre 25 e 30 anos" e que fazia parte do quadro permanente daquela estrutura militar.

Segundo a mesma fonte, o segundo-sargento sentiu-se "indisposto durante um treino colectivo" que começou por volta das 9h00 e pediu ajuda "ao camarada que estava mais próximo" por volta das 9h30. Perante o sucedido, foi accionada uma ambulância do INEM, tendo sido feitas manobras de reanimação no local. Foi a equipa de emergência médica a declarar o óbito do militar, cerca das 11h00. O PÚBLICO tentou saber mais detalhes sobre esta "indisposição", mas o porta-voz do Exército remeteu essas informações para o processo de averiguações interno que está a decorrer e para a autópsia que vier a ser feita ao corpo do militar.

Questionado sobre se este militar tinha apresentado alguma vez queixas que pudessem indicar algum problema físico, o porta-voz do Exército afirmou não ter tido ainda acesso ao processo clínico de Diogo Catroga Duarte e que, por essa razão, não podia adiantar qualquer informação sobre este particular.

O PÚBLICO tentou saber mais pormenores sobre o treino no decorrer do qual aconteceu esta morte e sobre se as condições climatéricas actuais (com temperaturas muito elevadas) o aconselhavam, mas Hélder Parcelas referiu apenas que "a actividade física faz parte do treino militar" e que os soldados "têm de apresentar uma condição física permanente". O porta-voz do CEME disse ainda não ter informações sobre "algum factor extra que tenha levado a esta morte" e que o treino deste segundo-sargento "não decorria em contexto de avaliação, mas de manutenção".