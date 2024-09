Como me devo proteger da exposição ao fumo? E se estiver próximo de um incêndio?

Face ao número de incêndios activos sobretudo nas regiões Norte e Centro, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, em parceria com a Direcção-Geral de Saúde, divulgou uma lista de recomendações a seguir, lembrando que a quantidade considerável de fumo que existe no ar pode ter impacto a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico provocando sintomas como a irritação dos olhos, do nariz e da garganta, tosse persistente e até alterações do estado de consciência (fraqueza, sonolência, desmaio). Também o Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia deixam conselhos à população face a possíveis complicações respiratórias nestes dias de temperaturas mais elevadas e durante os incêndios.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt