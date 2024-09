Seis alunos esfaqueados numa escola na Azambuja

Um aluno de 12 anos esfaqueou esta terça-feira outros seis alunos numa escola básica da Azambuja, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial da GNR que enviou patrulhas para o local. O alerta foi dado pelas 14h30.

Segundo a GNR, uma das vítimas, uma menina de 12 anos, terá ficado ferida com alguma gravidade, tendo sido assistida no local por uma Viatura Médica de Emergência do INEM e sido posteriormente levada para o hospital.

No local estiveram várias patrulhas, bem como elementos da Polícia Judiciária.

Ao que o PÚBLICO apurou, as quatro crianças/adolescentes, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, deram entrada, cerca das 15h45 na Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira. Apresentam ferimentos considerados ligeiros, com cortes no tronco, nos braços e nas pernas.

Foto Caso ocorreu na Escola Básica da Azambuja

A menina com ferimentos mais graves foi directamente encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por decisão da equipa do INEM que esteve a prestar socorro na escola

Silvino Lúcio, presidente da Câmara Municipal da Azambuja, garantiu, em declarações ao PÚBLICO, que "a menina inspira alguns cuidados". Segundo o autarca, cinco vítimas são do sexo feminino e uma é do sexo masculino. Contrariamente à informação que estava a ser veiculada, o presidente da câmara garantiu que "não há nenhum adulto ferido".

Segundo o presidente da câmara, o rapaz de 12 anos, que frequentam o 7.º ano, foi a casa almoçar e entrou depois na escola com uma mochila e vestindo com um colete à prova de bala (que disse mais tarde ser do pai). Já na zona das salas de aulas começou a atacar indiscriminadamente quem aparecia com uma faca.

Já há uma equipa de psicólogos disponível para dar apoio às vítimas, aos alunos e auxiliares e ao próprio aluno agressor. O INEM também disponibilizou uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência, que ainda se encontra no local.