Como posso ajudar os bombeiros em altura de incêndios?

Esta terça-feira, as chamas voltaram a não dar tréguas aos habitantes de vários concelhos no Norte e Centro do país. Muitas pessoas questionam-se o que podem fazer para ajudar quem está na linha da frente a combater os incêndios. O PÚBLICO falou com a Liga dos Bombeiros Portugueses e reuniu um pequeno guia.

Entregar donativos nos quartéis

Há alguns donativos que pode entregar nos quartéis do bombeiros, idealmente naqueles "mais próximos dos locais" de incêndio, explica fonte da Liga Portuguesa dos Bombeiros. É possível doar em cidades distantes, mas haverá necessidade de arranjar transporte até aos locais, o que torna o processo mais demorado. Aqui uma lista de alguns donativos úteis e a evitar (se quiser saber de que artigos específicos precisa a corporação mais próxima de si, pode contactá-la directamente):

Úteis

— Bolachas sem cobertura ou cremes

— Barritas de cereais

— Bebidas em pacotes individuais (33 e 50 cl): águas, sumos de fruta e bebidas energéticas

— Conservas: atum e salsichas

— Fruta (maçãs, peras, bananas, etc.)

A evitar

— Bebidas com gás e em embalagens de 1 e 1,5 litros

— Bolos ou bolachas com creme e coberturas, que facilmente derretam com o calor

Donativos monetários

A Liga dos Bombeiros Portugueses não esclareceu de que forma é possível fazer donativos monetários. Algumas corporações partilham, através das redes sociais, de que forma as pode ajudar, mas o mais indicado será sempre perguntar directamente a cada quartel.

Seguir as indicações das autoridades

Saber como deve agir ajuda os bombeiros, é importante seguir as indicações das autoridades perante um cenário de incêndio. Não faça deslocações desnecessárias, proteja-se, resguarde bens e elimine possíveis todos os elementos que possam ser “combustíveis”. Quanto menos comportamentos de risco houver, menos os bombeiros terão de intervir em situações evitáveis.