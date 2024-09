Quase 150 mil brasileiros foram autorizados a residir em Portugal em 2023

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

O fluxo de brasileiros para Portugal tem sido contínuo e o país se destaca por ser, nos últimos oito anos, a principal origem das migrações para Portugal. Esta é uma das conclusões do Relatório de Migrações e Asilo 2023, publicado nesta terça-feira (17/09) pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Segundo o relatório, em 2023, as autorizações de residência emitidas por Portugal totalizaram 329.978, das quais os brasileiros representaram 44,6% — foram 147.162. Também no número de autorizações de residência, os cidadãos brasileiros foram os que tiveram maior crescimento, chegando a 240% em relação a 2022.

O estudo concluiu que 45,3% dos títulos de residência foram emitidos segundo o acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O grupo, que, além de Portugal e Brasil, inclui Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor e Guiné Equatorial, viu 149.174 dos seus cidadãos terem autorização para residir em território luso. Nas autorizações CPLP, o Brasil foi responsável por 72,5% do total — 108.232 documentos.

Já nos vistos para investimento — os chamados "vistos gold" —, o Brasil ficou em quarto lugar, atrás de Estados Unidos, China e Reino Unido. Os brasileiros registraram 219 documentos emitidos, enquanto os norte-americanos ficaram com 567, os chineses com 306, e os cidadãos do Reino Unido com 234. Em quinto lugar vieram os indianos, com 199.

Nacionalidade

Os pedidos de cidadania portuguesa por cidadãos estrangeiros apontaram para uma queda de 9% de 2022 para 2023, de 74.506 para 66.943 novos lusitanos.

Mas, também nesses pedidos de cidadania, a maior quantidade foi de brasileiros, que representaram 39,7% do total. Foram 26.591 nacionais do Brasil que conseguiram nacionalidade lusa. Em segundo lugar, vieram os israelenses, com 8142 (12,2%).

Na aquisição de cidadania por casamento, o número total foi de 11.110, dos quais os brasileiros ficaram com 46,8% (5199). Em segundo lugar vieram os venezuelanos, com 15,5%, num total de 1726.