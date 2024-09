Família do brasileiro de 28 anos morto carbonizado já foi contactada pela polícia

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A família do brasileiro que morreu carbonizado na tarde de segunda-feira (16/09) em Albergaria-a-Velha, Aveiro, Portugal, já foi contactada pela polícia, que deve revelar o nome dele ainda nesta terça-feira.

Há uma comoção geral entre os portugueses por conta dos incêndios que vêm devastando parte do país. Desde domingo, quando o fogo começou a se alastrar, quatro pessoas já morreram. O governo de Portugal pediu ajuda a outros países para tentar conter as chamas.

A família do brasileiro morto está em choque. O Consulado do Brasil no Porto deve providenciar apoio psicológico e jurídico aos parentes da vítima. Não está previsto suporte financeiro por parte do governo brasileiro.

O brasileiro morreu ao tentar recuperar maquinários da empresa do ramo florestal para a qual trabalhava. Ele e mais alguns empregados da firma se arriscaram, mas o brasileiro acabou sendo engolido pelo fogo.

A morte dele foi confirmada oficialmente pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Polícia investiga

O corpo carbonizado do brasileiro foi levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal (IML) para a autópsia. Um laudo foi emitido. A partir de agora, o caso será investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, informou que o fogo em Portugal está se espalhando muito rápido, favorecido pelos ventos. A temperatura alta, acima dos 34 graus, também ajuda a propagar incêndios. Em apenas dois dias, queimou-se mais áreas no país do que no ano todo.

Os bombeiros, segundo ele, têm feito um grande esforço para conter as chamas, mas mesmo eles têm sido vítimas do fogaréu. Três deles estão internados em estado grave.