Brasil é destaque no ranking da ONU de investimentos estrangeiros

O Brasil se consolida como um dos destinos mais competitivos para a instalação de novas empresas, o que impulsiona sua economia e eleva sua capacidade exportadora. Segundo dados UNCTAD, em 2023, o país ocupou a quinta posição mundial em Investimento Estrangeiro Direto (IED), atraindo US$ 66 bilhões (€ 61,38 bilhões, o que equivale a R$ 392,8 bilhões).

O crescimento foi impulsionado por setores como o automotivo, geração de energia elétrica por biomassa e serviços de hospedagem de dados. Esse quadro reflete uma tendência de aumento dos investimentos, com destaque para transição energética e energias renováveis, em que o Brasil é líder, com mais de 80% de sua matriz energética baseada em fontes limpas.

Em 2024, este desempenho é ainda melhor. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram 188 anúncios de investimentos em terras brasileiras, que somam US$ 28,5 bilhões (€ 25,7 bilhões ou R$ 164,3 bilhões). Isso significa aumento de 29% ante o mesmo período do ano anterior. Os principais setores que receberam anúncios em 2024 foram: o automotivo, fabricação de papel, geração de energia elétrica por biomassa e serviços de processamento e hospedagem de dados.

Foto Obs: Em bilhões de US$ Fonte: UNCTAD

Nos últimos anos, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) tem trabalhado para atrair investimentos para o país e promover as exportações dos produtos brasileiros. Por meio de ações de promoção comercial, o Brasil se solidifica como um player cada vez mais competitivo no mercado global. Dados mais recentes apontam para um novo ciclo de investimentos, puxados pela descarbonização.

A transição para uma economia mais verde tem acelerado o ingresso de capitais estrangeiros no Brasil. O país oferece um ambiente favorável para multinacionais que buscam implementar projetos sustentáveis, principalmente, na cadeia de valor de setores estratégicos. A ApexBrasil tem desempenhado um papel central nessa transformação, fomentando um ecossistema robusto que facilita a entrada de novas empresas e projetos voltados para programas de governo como o Nova Indústria Brasil e o Novo PAC, com destaque para projetos nas regiões Norte e Nordeste.

A posição estratégica reforça a importância do Brasil nos negócios internacionais e como um polo de inovação e sustentabilidade. A combinação de uma infraestrutura em expansão, políticas de incentivos e uma matriz energética limpa e diversificada faz com que o país seja uma escolha atrativa para empresas que buscam expandir suas operações e ganhar relevância no mercado internacional. Em mesma medida, o mercado de Portugal tem se destacado, sobretudo, por sua posição e relacionamento com outras potências europeias, servindo assim como porta de entrada para o mercado da União Europeia (EU), com seus mais de 500 milhões de habitantes.

Portanto, o Brasil não é apenas uma economia em crescimento e, sim, um centro global de negócios, que oferece oportunidades para empresas dispostas a inovar, crescer e contribuir para um futuro mais sustentável. A ApexBrasil, com sua expertise em promover a exportação de produtos brasileiros e a atração de investimentos, segue como uma parceira essencial nessa trajetória.

Apoio para exportar e investir no Brasil

A ApexBrasil atua como a ponte que conecta o Brasil ao mundo, e Portugal é um dos pilares dessa conexão. Por meio de ações direcionadas, como a participação em feiras internacionais, missões comerciais e eventos, a Agência vem trabalhado para capacitar os exportadores brasileiros, atrair investidores estrangeiros e ampliar o comércio entre países, em especial com Portugal. Aqui alguns dos resultados em 2023:

» Mais de 17 mil empresas receberam apoio

» Mais de 11,8 mil empresas foram qualificadas para exportar

» Mais de 9,2 bilhões de euros em investimentos estrangeiros anunciados

» Mais de 5,9 mil empresas atendidas em inteligência

» Mais de 67% das empresas apoiadas exportaram para novos destinos

"A ApexBrasil trabalha apoiando empresas de todos os portes, mas temos uma atenção especial às micro e pequenas empresas, que, afinal de contas, são o perfil da maior parte dos negócios no Brasil. Nós temos uma gama de projetos e programas dedicados a essas empresas, com foco em capacitá-las, prepará-las e levá-las para o mercado externo, desmistificando justamente essa ideia de que exportar é só para os grandes", explica Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

A Agência tem se destacado por oferecer programas de capacitação para promover as exportações. A exportação traz uma série de benefícios para o setor empresarial, incluindo o aumento da competitividade, a adoção de novas tecnologias e a melhoria dos padrões de gestão de antigos e novos exportadores.

Foto Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, diz que o trabalho da agência é desmistificar a ideia de que exportar é só para as grandes empresas Carolina Antunes

Tatiana Sinimbu, empresária paraense fundadora do Tremidão, um produto de estímulos sensoriais a base de jambu, diz que o apoio da ApexBrasil foi fundamental para que o seu produto ultrapassasse fronteiras. “A Apex me proporcionou ir para Nova York, para uma feira de produtos naturais, que foi uma experiência incrível, que me gerou muitos frutos legais”, afirma. Além do sucesso nas vendas, o Tremidão também conquistou prêmios nacionais e na Alemanha.

"Quando uma empresa passa a exportar, além de agregar valor à marca, ela obtém melhoras significativas no seu negócio. Ao entrar no mercado internacional, as empresas desenvolvem novos padrões de gerenciamento, novas tecnologias, maior produtividade, qualificação, e tudo isso resulta em destaque frente a clientes, fornecedores e concorrentes, ou seja, elas se tornam mais competitivas. Além disso, elas aumentam suas margens de lucro e passam a investir em inovações para seus produtos e a aumentar o salário pago a seus funcionários. Expandir o mercado é um ganho enorme para a empresa e para o Brasil. E é isso que a ApexBrasil vem promovendo de diferentes formas", ressalta Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Empresas brasileiras que se interessarem em exportar para Portugal e as empresas portuguesas que desejam investir no Brasil podem procurar a ApexBrasil.