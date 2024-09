O puxão de orelhas de Marcelo a Montenegro

Numa declaração feita a propósito dos incêndios florestais que assolam o país, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que, "por muito que os políticos sintam obrigação moral de ir mais perto do que se passa, por respeito aos operacionais não devem intervir onde não são chamados". Uma indirecta para Luís Montenegro, depois das imagens do primeiro-ministro num barco durante as buscas dos militares que sofreram um acidente de helicóptero no Douro?

