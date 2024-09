PSD adia o congresso que tinha agendado para este fim-de-semana

A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, simultaneamente presidente do PSD. Luís Montenegro cancelou toda a agenda até sexta-feira.

O PSD decidiu adiar o 42.º Congresso Nacional, que estava previsto para este fim-de-semana, a 21 e 22 de Setembro, em Braga. A decisão foi tomada pelo presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro. A nota enviada ao PÚBLICO por fonte do executivo informa ainda que Luís Montenegro decidiu cancelar a agenda até sexta-feira. O encontro dos sociais-democratas fica assim adiado para 19 e 20 de Outubro, confirmou o PÚBLICO com fonte do executivo.

A decisão do primeiro-ministro surge depois de já ter cancelado a agenda de segunda-feira e desta terça-feira para acompanhar, em permanência, a evolução do combate aos incêndios.

A informação foi comunicada pouco depois de ser feito o balanço mais recente de vítimas. Até agora, pelo menos sete pessoas morreram nos incêndios que desde domingo atingem a região Norte e Centro do país, com especial foco no distrito de Aveiro. Além das vítimas mortais, os incêndios já provocaram mais de 53 feridos, destruíram dezenas de casas, cortaram estradas e auto-estradas e interromperam a circulação ferroviária em várias linhas. Pode confirmar quais aqui.

Esta segunda-feira, à saída da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), acompanhado pelo Presidente da República, o primeiro-ministro avisou das "horas difíceis" dos próximos dias. "Temos de nos preparar para isso e temos de nos juntar para isso", declarou Montenegro.

No momento em que a decisão de adiar o congresso foi comunicada, contavam-se a combater os incêndios 5321 operacionais, com o apoio de 1629 viaturas e 24 meios aéreos, a maioria no Norte e Centro do país.

O 42.º Congresso do PSD tinha no seu programa a eleição dos restantes órgãos nacionais do partido. O líder do PSD, Luís Montenegro, já foi reeleito presidente da Comissão Política Nacional a 6 de Setembro. O candidato único venceu as directas do partido com 97,45% dos votos.