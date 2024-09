PJ faz sete detenções na Madeira. Suspeitos são políticos e empresários

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de sete suspeitos de crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos, na manhã desta terça-feira, na Região Autónoma da Madeira. Entre os detidos no âmbito da operação "AB INITIO", há autarcas, empresários, funcionários públicos, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos.

Em comunicado, a PJ refere que a investigação "sobre condutas consideradas como criminalidade altamente organizada" começou em 2020 e foi desenvolvida pela "Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira".

Na manhã desta terça-feira, sete pessoas foram detidas numa operação que visou a "execução de 43 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias", por suspeitas da prática dos "crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos".

Os sete detidos na sequência da operação da Polícia Judiciária "são autarcas, empresários, funcionários públicos, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos", refere o comunicado.

Na nota enviada às redacções, a PJ indica que, "no total", fizeram parte da operação "AB INITIO" "cerca de 110 elementos da PJ, quatro Procuradores da República, dois Juízes do Tribunal Judicial do Funchal e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica".

O comunicado acrescenta ainda que o titular do inquérito é o DIAP Regional de Lisboa – 1ª Secção.