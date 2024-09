Montenegro destaca “pasta crucial” atribuída a Maria Luís Albuquerque

O primeiro-ministro considerou "crucial" a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e Investimento, atribuída a Maria Luís Albuquerque, candidata a comissária europeia proposta pelo Governo português. Em comunicado, divulgado esta terça-feira, Luís Montenegro sublinhou que este "será um sector vital".

Começando por elogiar "a qualidade e a coerência da composição do Colégio de Comissários", anunciado esta terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro destacou a "pasta crucial" atribuída a Maria Luís Albuquerque. Este "será um sector vital para a competitividade da nossa economia, a concretização da União do Mercado de Capitais, o fomento do investimento privado e o reforço da capacidade de inovação europeia", elencou Montenegro.

Esta é uma "matéria central para a Europa e Portugal, tendo em vista a diversificação das fontes de financiamento com o objectivo de promover o crescimento e o investimento económicos. Isto é essencial ao progresso, à sustentabilidade do projecto social e económico da Europa, e à capacidade da União para corresponder às expectativas, necessidades e interesses dos cidadãos europeus e portugueses", lê-se no comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro.

Luís Montenegro referiu ainda que "estes temas foram considerados fulcrais na estratégia da união aprovada pelo Conselho Europeu e foram evidenciados com especial destaque pelos recentes relatórios Letta e Draghi, em particular este último".

Na apresentação do seu relatório sobre o "Futuro da Competitividade Europeia", a 9 de Setembro, Mario Draghi, ex-governador do Banco Central Europeu e antigo primeiro-ministro italiano, defendeu que são necessárias medidas “urgentes” e “concretas”, e um aumento de pelo menos 5% do Produto Interno Bruto, para que a União Europeia consiga evitar ser ultrapassada pelos Estados Unidos e pela China.

Ursula von der Leyen apresentou esta terça-feira o leque de comissários europeus, que terão ainda de passar pelo crivo do Parlamento Europeu antes de serem formalmente nomeados.

Sobre a pasta atribuída a Maria Luís Albuquerque, Von der Leyen argumentou que será, "sem dúvida, difícil", contudo, considerou que a antiga ministra das Finanças do Governo de Pedro Passos Coelho "será excelente no cargo".

“Há uma enorme urgência e uma grande pressão para concluir a união do mercado de capitais, e ela é a pessoa certa e com vasto conhecimento deste tópico. Ela sabe que temos de mobilizar o sector privado para o capital e o investimento, isso é indispensável para ter um mercado de capitais líquidos”, frisou a presidente da Comissão Europeia, destacando ainda a experiência política de Maria Luís Albuquerque e a sua carreira no sector privado.