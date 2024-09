João Ferreira volta a ser o candidato da CDU a Lisboa

João Ferreira é o candidato da CDU à Câmara Municipal de Lisboa para as eleições autárquicas do próximo ano. O actual vereador volta, assim, a protagonizar a coligação encabeçada pelo PCP, que já tinha recusado uma coligação de esquerda em Lisboa para as próximas eleições locais.

O nome do candidato foi avançado esta terça-feira, em comunicado enviado às redacções. Desde 2013 que João Ferreira é o rosto da CDU nas eleições autárquicas da capital, assumindo desde então o cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Foi também candidato às eleições presidenciais de 2021, sendo membro da Comissão Política do Comité Central do PCP. Para o Parlamento Europeu, João Ferreira foi eleito três vezes - em 2009, 2014 e 2019.

Paulo Raimundo já tinha afastado a possibilidade de o PCP integrar uma frente de esquerda na disputa pela Câmara de Lisboa, sustentando que, a nível autárquico, há poucas diferenças entre o Partido Socialista e o PSD.

Agora, a CDU volta a frisar essas semelhanças, referindo que "nos últimos 23 anos, sucessivos executivos municipais, quer do PSD/CDS, quer do PS, têm governado a cidade ao serviço de uma minoria ditada pelo papel e interesses imobiliários, contra os interesses da larga maioria da sua população".

A CDU "apresenta-se como alternativa e espaço de convergência de todos os que lutam pelo direito à habitação, à saúde, à mobilidade, à educação, à cultura, ao desporto na cidade de Lisboa" e "como força de projecto e realização", a "força capaz de abrir caminho a uma governação democrática da cidade, pelo direito à cidade", refere o comunicado.

A mesma nota acrescenta que a CDU vai realizar um comício no próximo dia 22 de Setembro, domingo, na Ribeira das Naus, em Lisboa, que contará com a presença de João Ferreira, Cláudia Madeira, eleita do Partido Ecologista «Os Verdes» na Assembleia Municipal de Lisboa, e Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP.