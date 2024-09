Apagar fogos a pensar no rescaldo

Os incêndios florestais chegaram em força no fim-de-semana, fizeram vítimas mortais, sete pessoas até agora, das quais quatro bombeiros. Destruíram dezenas de casas e queimaram milhares de hectares de floresta. O Governo resistiu à eventual tentação de ir em pessoa “ajudar” a apagar fogos no teatro de operações, em directo para as câmaras de televisão. E tomou uma decisão rápida, que mostra que está concentrado, desde já, em ajudar quem foi afectado. Essa decisão foi constituir, logo na segunda-feira, uma equipa com elementos dos vários ministérios.

