Alice Martins — For The Washington Post

Qualquer acordo de “terra em troca de paz” selaria o destino do Donbass, mas as sondagens mostram que os ucranianos não estão dispostos a abdicar das suas terras, especialmente entre os soldados.

À medida que as forças russas avançam pela região do Donbass, no leste da Ucrânia, aumenta a pressão sobre Kiev para que se sente à mesa com Moscovo e comece a falar de um cenário para a paz.