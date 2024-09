Violência política é o novo normal nos EUA?

A campanha presidencial mais atribulada na história moderna dos Estados Unidos, já marcada por uma tentativa de assassinato do candidato do Partido Republicano e pela desistência do vencedor das eleições primárias do Partido Democrata, teve mais um capítulo surpreendente e de consequências imprevisíveis no domingo, com a detenção de um homem por suspeita de ter tentado disparar contra Donald Trump durante uma partida de golfe. Quais as consequências destes actos na campanha de Trump? É tema de análise neste Fogo e Fúria.

