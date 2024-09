Maria Luís Albuquerque será comissária europeia dos Serviços Financeiros

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o elenco e o organograma do próximo executivo comunitário aos líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu.

A candidata a comissária designada por Portugal, Maria Luís Albuquerque, será responsável pela pasta dos Serviços Financeiros e a União da Poupanças e do Investimento no próximo executivo comunitário.

“Este cargo será vital para reforçar e completar a nossa União dos Mercados de Capitais e garantir que o investimento privado potencia a nossa produtividade e inovação”, explicou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen, apresentou, esta terça-feira, no Parlamento Europeu de Estrasburgo, o elenco da sua nova equipa, e o organograma do próximo colégio de comissários, apesar de ainda lhe faltar a confirmação do nome da representante da Eslovénia, que para já aguarda a aprovação do Parlamento de Ljubljana.

O novo colégio de comissários terá seis vice-presidentes executivos – entre os quais, a alta representante para a Política Externa e de Segurança, Kaja Kallas, nomeada pelo Conselho Europeu – cujas “grandes orientações políticas serão a prosperidade, a segurança e a democracia”, e a principal missão será a promoção da competividade “para fazer avançar a dupla transição da descarbonização e digitalização das nossas economias”, explicou Von der Leyen.